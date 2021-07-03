İstanbul sular ne zaman gelecek? Bakırköy su kesintisi
Fatih sular saat kaçta gelir? İstanbul'da zaman zaman arıza kaynaklı ani su kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul'un pek çok mahallesinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar bu sebeple 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Maltepe'de sular ne zaman gelir 3 Temmuz | İstanbul su kesintisi güncel 3 Temmuz
İSKİ planlı su kesintilerine ilişkin bilgilendirmeyi günler öncesinde yapıyor. Ancak arıza kaynaklı ani durumlarda da mega kentte kesintiler olabiliyor. 3 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un pek çok mahallesinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelir?
İstanbul sular ne zaman gelecek? Bakırköy su kesintisi
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