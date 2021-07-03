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Yaşam İstanbul sular ne zaman gelecek? Bakırköy su kesintisi
Yaşam

İstanbul sular ne zaman gelecek? Bakırköy su kesintisi

Fatih sular saat kaçta gelir? İstanbul'da zaman zaman arıza kaynaklı ani su kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul'un pek çok mahallesinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar bu sebeple 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Maltepe'de sular ne zaman gelir 3 Temmuz | İstanbul su kesintisi güncel 3 Temmuz

Yeniakit Publisher
2021-07-03 14:58:00 -
İstanbul sular ne zaman gelecek? Bakırköy su kesintisi

İSKİ planlı su kesintilerine ilişkin bilgilendirmeyi günler öncesinde yapıyor. Ancak arıza kaynaklı ani durumlarda da mega kentte kesintiler olabiliyor. 3 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un pek çok mahallesinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelir?

İstanbul sular ne zaman gelecek? Bakırköy su kesintisi

GÜNCEL SU KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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