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Yaşam İstanbul su kesinti saatleri | Sular saat kaçta gelecek 24 Kasım Perşembe
Yaşam

İstanbul su kesinti saatleri | Sular saat kaçta gelecek 24 Kasım Perşembe

24 Kasım Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Arnavutköy’de sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-24 14:43:00 -
İstanbul su kesinti saatleri | Sular saat kaçta gelecek 24 Kasım Perşembe

İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman da bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman saat kaçta gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul su kesinti saatleri | Sular saat kaçta gelecek 24 Kasım Perşembe

İlçe        :             ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler     :             ÖMERLİ MAH,HADIMKÖY MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-11-24 13:06:48.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler     :             BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-11-24 12:33:51.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler     :             UĞUR MUMCU MAH,50YIL MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi  :             2022-11-24 14:30:42.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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