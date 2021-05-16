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Gündem İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra sayıları daha da arttı! 'Feminist kaşar'lar yargılansın
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra sayıları daha da arttı! 'Feminist kaşar'lar yargılansın

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra sahneye çıkan bir grup provokatör feminist, sosyal medya hesaplarından erkeklere yönelik kullandıkları akılalmaz kin ve nefret dili ile tüm tepkileri üzerine çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 20:16:00 - 2021-05-16 20:19:56
İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra sayıları daha da arttı! 'Feminist kaşar'lar yargılansın

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medya platformunda bazı kadın savunucuları, alenen erkek düşmanlığı yaparak, şiddet içerikli paylaşımlarda bulunuyor. Kendisini feminist olarak tarif eden bir grup kadının yönetimindeki 'Cemiyet' adlı İnstagram hesabından da akıllara zarar ifadeler kullanıldı.

'Erkekleri diri diri yakmak istiyorum'

Mesajlarına, "Offf gerçekten erkekleri asit kuyularına atmak istiyorum cidden." diyerek başlayan Cemiyet adındaki erkek düşmanı feministler, "Onlar o şekilde can çekişirken diğerlerine bağrışlarını dinletmek sonra onları da asit kuyusuna atmak istiyorum. Diri diri yakmak veya pi**lerinden sallandırmak sonra binanın 90. katından atmak. Erkekler ölsün." ifadelerini kullandı.

Erkeklere saygılı feministlere çağrı!

Sosyal medyadaki bu akılalmaz düşmanlığa ve şiddet çağrısına tepki yağarken, sosyal medya kullanıcıları, "Erkeklere saygılı feministleri de küçük düşüren bu söyleme kadın dernekleri tepki göstermeli." diye çağrıda bulundu.

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