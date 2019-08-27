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İstanbul Sözleşmesi'nin denetleyecisi Asan'a tepki! "Erdoğan'a baskı yapıyorlar"

Bir televizyon kanalında konuşan Grevio yetkilisi Prof. Dr. Aşkın Asan’ın “İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlar FETÖ’cü” iddiasına cevap veren Adem Çevik, “Ermenistan, Rusya, Peru da mı FETÖ'cü? Bunu sadece biz mi savunuyoruz. Karşıda büyük bir güç var.” dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 21:03
İstanbul Sözleşmesi'nin denetleyecisi Asan'a tepki! "Erdoğan'a baskı yapıyorlar"

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanışını denetlemekle görevli Grevio’da yetkili Prof. Dr. Aşkın Asan, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasını savunanların daha çok FETÖ’cülerden oluştuğunu iddia ederek, aileyi yıkan bu sözleşmenin kaldırılmasında tarafgir olanları FETÖ’cü olarak niteledi.

İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması ve yerine yeni bir yasa hazırlanması gerektiğini güçlü bir şekilde duyurmaya çalışan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, “Seçimden önce Prof. Dr. Aşkın Asan bizi aradı ve aile konularına biraz ara vermemizi istedi. İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyordu. Biz ‘olur’ dedik ve ara verdik lakin bizi tanıdığı, amaçladığımız şeyi bildiği halde bizi ve arkadaşlarımızı FETÖ'cü olarak suçlaması yakışık almadı.” diye konuştu.

“Büyük bir yangın var!”

Biz İstanbul Sözleşmesi’ne karşı 18 bin imza topladık, bunun 3 bini STK, dernek, vakıflardan oluşuyor.” diyen Çevik, sözlerine şöyle devam etti: “Asan bu açıklamasıyla hem şahsımızı, hem de koordinatörlüğünü yönettiğim Türkiye Aile Meclisi’ne çamur atmaya çalışıyor. Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi Müdüresi Aşkın Asan’ın hem İstanbul Sözleşmesi’ni savunup hem İmamhatip başında olması doğru değildir. İstanbul Sözleşmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramlarıyla tüm dünyada aileye karşı açılmış bir savaştır. Biz sayın Erdoğan’la görüşüyoruz, ‘İstanbul Sözleşmesi nas değildir, feshedilebilir’ diyor ama, Asan gibi milletvekilleri, başkanlar çıkıp Tayyip beye baskı yapıyorlar. Ermenistan, Rusya, Peru FETÖ'cü mü? Bunu sadece biz mi savunuyoruz. Karşıda büyük bir güç var. Bu yasalar aile kurumunu yok ediyor.”

“Biz hükümete değil, AB’ye, NATO’ya, BM’ye ve aileye savaş açan yasalara karşı çıkıyoruz!”

Çevik, İstanbul Sözleşmesi ve türevleriyle amaçlananın ailenin yıkılması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bizim aileyi yıkan İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline yönelik talebimiz, aileye yapılan küresel savaşa karşı bir çalışmadır. Bizim karşımızda Tayyip bey yok, meşru hükümet yok. Biz AB’ye, NATO’ya, BM’ye karşı savaşıyoruz. NATO cinsel yönelimleri insan hakkı gibi görüyor. BM aile karşıtı söylemlerle insanları aileden soğutuyor. AB ‘Aile kadın için tehlikelidir.’ diyerek kadını aileden soğutuyor. Bizim derdimiz hükümete karşı durmak değil. Biz insanı savunmak zorundayız, aileyi savunmalıyız. Bunun için yanlış yapılanları dillendirmeliyiz. Hükümet FETÖ’den yanılmıştı, bunun dönüşü, temizliği mümkün lakin ailenin ve kültürün bozulmasının geri dönüşü yoktur. Toplumu doğuran annedir. Siz anneyi istihdam etmeli, teşvik etmelisiniz. Bir de, biz ölümün her türlüsüne karşıyız. Kadın cinayeti söylemi yanlıştır. Kadın cinayeti söylemini kullanmak erkek cinayetini hoş görmek gibidir. ‘Kadına şiddete hayır’ demek akıl tutulmasıdır. ‘İnsana şiddete hayır’ demek gerekir.”

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 21:03
  1. İstanbul Sözleşmesi
  2. Prof. Dr. Aşkın Asan
  3. FETÖ
  4. Adem Çevik
  5. Türkiye Aile Meclisi

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