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Siyaset İstanbul Sözleşmesini savunan kafaya bak! CHP’li belediye polisleri ve öğretmenleri tecavüzcü ilan etti
Siyaset

İstanbul Sözleşmesini savunan kafaya bak! CHP’li belediye polisleri ve öğretmenleri tecavüzcü ilan etti

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Sözleşmesi'nin, kadınları "okulda öğretmenin, sokakta polisin şiddet ve tacizinden" koruduğunu söyleyerek büyük bir skandala imza attı. Akit TV'de Murat Alan ve Ali İhsan Karahasanoğlu, Şahin'in rezil ifadelerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 12:30:00 -

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Sözleşmesi gibi bir çöpü savunmak için skandal afişler hazırladı. Kentin çeşitli bölgelerine asılan "İstanbul Sözleşmesi kimden korur?" başlıklı afişlerde şu ifadeler yer alıyor:

"Şiddete meyilli herkesten korur: Eşin, eski eşin veya partnerin şiddetinden, abinin, babanın veya diğer aile bireylerinin şiddetinden, işyerinde patronun, okulda öğretmenin, karakolda polisin ya da sokakta, çarşıda ya da toplu taşımada tanımadığımız erkeklerin şiddet ve tacizinden, kısaca en yakınımızdakinin şiddetinden korur."

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Şahin'in kenti donattığı rezil afişler de masaya yatırıldı.

Bilecik Belediye Başkanı'nın geçtiğimiz haftalarda kaldırdığı Osmanlı levhaları ve kapattığı minyatür müzesini kapatmakla gündeme geldiğini hatırlatan Murat Alan, "Bilecik'te binlerce öğretmen, polis var. Toptancı bir zihniyet öğretmenleri, polisleri, sokaktaki vatandaşı tecavüzcü olarak yorumluyor. (İstanbul Sözleşmesi) Bunlardan korur sizi diyor." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, "Ben şunu merak ediyorum, belediye başkanından korumaz mıymış acaba?" dedi.

"CHP'de dönenleri de görüyoruz" diyen Murat Alan ise, "Bizim partimizden korur, dememiş mesela" diye konuştu.

"CHP kafasu bu" diyen Karahasanoğlu, "Ülke içinde güvenliğimizi sağlayan polislere, gözbebeğimiz dedikleri öğretmenlere kolayca iftira atabiliyorlar" yorumunda bulundu.

 

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Yorumlar

CHPKK

istanbul sözleşmesi kimi kimden mi korur CHPKK nin tecavüz cü taciz ci ırz düşmanı CHPKK yi savunur korur
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hulya

o sizin çarpıtmanız.
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