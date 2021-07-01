İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalktı

Türkiye'de 'kadına yönelik ve aile içi şiddet ile mücadelede bir numaralı tartışma konusu olan 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" tarih oldu.

Türkiye 20 Mart'ta çekildi

Türkiye, 20 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye, kamuoyunu uzun süredir meşgul eden İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Çekilme kararının ardından, sözleşmenin yürürlükten kaldırılma tarihi de yine Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Bugün yürürlükten kalktı

Bugün itibari ile sözleşmenin yürürlükten kaldırılacağını bildiren kararda, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihinin 1 Temmuz 2021 olarak tespit edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmiştı.

Alınan bu kararlar uzun süre kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

CHP'nin Danıştay başvurusu reddedildi

Başta muhalefet olmak üzere, kadın kuruluşları protestolar düzenlerken CHP kararın durdurulması için yargı yoluna gitti.

Kararın durdurulması için Danıştay'a başvuru yapıldı.

Danıştay, kararın yürürlüğe gürmesinden bir gün önce söz konusu talebi reddettiğini açıkladı. Oyçokluğu ile alınan kararda, sözleşmenin 80. Maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı.

Anayasa’nın 104. Maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilen kararda, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.