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Gündem ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diyenler, öldüresiye adam dövüyor! Batı’nın hastalıklı reçeteleri bize çare olmaz
Gündem

‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diyenler, öldüresiye adam dövüyor! Batı’nın hastalıklı reçeteleri bize çare olmaz

İstanbul Sözleşmesi üzerinden Feminist söylemlerin sözcülüğüne soyunan solak sanatçı tayfasının ikiyüzlülüğü, sözde sanatçı Halil Sezai’nin 67 yaşındaki ihtiyar komşusunu tekme tokat dövmesiyle bir kez daha ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ paylaşımı yapan Halil Sezai’nin Tuzla’daki komşusu Hüseyin Meriç’i darp etmesine tepki yağarken, Yeni Akit’e konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Feminist söylemin derdi şiddeti engellemek değil” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:00:00 -
‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diyenler, öldüresiye adam dövüyor! Batı’nın hastalıklı reçeteleri bize çare olmaz

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Film çekimi için Tuzla’da villa kiralayan şarkıcı Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i acımasızca darp etti. Olayın kamera görüntüleri kamuoyu ile paylaşılınca, kendisinden 26 yaş büyük yaşlı adamı darp eden Sezai’ye tepki yağdı.

Paylaşımlarında ‘İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyordu

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı sokağa çağırmasını, “Bu memlekette polis var, meclis var, yargı var. Millet sokağa çıkıp askerle mi çatışsın? Bu nasıl mantık? Derdiniz ne? Bu nasıl çağrı?” şeklinde skandal ifadelerle eleştiren Halil Sezai’nin ülkemizde yaşanan hemen her kadın cinayetinde de ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ hashtag’i ile paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Bununla da yetinmeyen Sezai, hayvanlara yönelik şiddeti bile eleştirmiş, hayvan hakları yasasının çıkartılması çağrısını yapmıştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla şiddetin her türlüsüne karşı olduğu mesajını veren Sezai’nin 67 yaşındaki kalp hastası bir adamı darp etmesi, feminist söylemleri kullanan kişilerin riyakarlığını da gözler önüne serdi

Prof. Tarhan: feminist söylemin derdi şiddeti engellemek değil

Son dönemde yaşanan şiddet olaylarını Yeni Akit’e değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şiddetin tanımını şöyle yaptı: “Ülkemizdeki şiddet olayları sadece kadına yönelik şiddet olarak değerlendirilmemeli. Güçlünün zayıfa yönelik şiddeti yaşanıyor. Söz konusu şiddeti ise feminist söylemlerle engellememiz mümkün değil. Ülkemizde Batı’nın hastalıklı reçetelerini uyguladığımız sürece bu olaylarla karşılaşacağız. Feminist söylemin şiddet sorununu çözmek gibi bir derdi yok. Onların tek derdi feminist manifestolarla kendilerini rahatlatmaktan ibaret.”    

“Aile yapımızı güçlendirmeliyiz”

“Kadına, çocuğa ve güçlünün güçsüze yönelik şiddetine karşı geçici önlemler alarak bu sorunumuzu çözemeyiz” diyen Prof. Tarhan, “Batı, kendi içinde şiddet sorununu çözemedi. Ülkemizde ise Batı’nın kendisine bile çözüm üretemediği hastalıklı reçetelerini uyguluyoruz. Mesela İstanbul Sözleşmesi Batı’nın hastalıklı bir reçetesidir. Bu reçete bizim toplum yapımıza uygun değil. Batı’nın hastalıklı reçetelerini kullanmak yerine kendi reçetemizi yazmamız gerekir. Ülke olarak atmamız gereken ilk adım aile yapımızı koruyarak oraya yatırım yapmak. Neye yatırım yapılırsa o gelişir. Biz eğer aile yapımıza bir yatırım yapıp aile bütünlüğümüzü koruyamazsak güçlünün güçsüze yönelik şiddeti ile çok daha sık karşılaşacağız” dedi.

Eren Erdem’den Sezai’ye skandal destek

Halil Sezai’nin yaşlı adamı acımasızca darp etmesine, “Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair çeşitli haberler çıkmış. Konu bana intikal eder etmez çeşitli görüşmeler yaptım. Gerek sayın Abdulhamit Gül gerekse sayın Süleyman Soylu ile görüştüm ve ilgilendiler. Şu an karakolda ifade veriyor. Umarım serbest kalacak” ve “Sayın bakanlarla yaptığım görüşmeler sonrasında Halil Sezai’nin hukukun gerektirdiği biçimde ifadesinin alınıp serbest bırakılmasını bekliyoruz. Umarım birazdan Halil Sezai özgür olacaktır. Saygılarımla” paylaşımları ile destek veren CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, kamuoyunun tepkisini alınca paylaşımını silerek geri adım attı. Erdem, “Görüntüleri izlemeden paylaşım yapmıştım” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

hizipsavar

hani anayasa önünde her birey eşitti. o adamın savunma bakımından bir kadındna ne farkı var. ha bir kadını dövmüş ha yaşlı adamı
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has adam

birde şu chp nin tecavüz davasına bakalım.. bundan sonra BİR KADIN İŞ İSTERSE HEMEN VERİLECEK sonucu çıkacak.. .para karşılığı kadınla anlaşmışta olabilirlr.. zamanında darp raporu olsaydı vicdanlar rahat olabilirdi. yani tecavüz aslında isbatlanabilen bir şey..kadının beyanı esastır iyi niyetli bir şey değil..adaletlede bağdaşmaz.. zulüm kılıcıdır savuranıda kesecek elbet..
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