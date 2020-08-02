'İstanbul Sözleşmesi' için flaş açıklama: Artık imkanı kalmadı, çekiliyoruz

Türkiye Düşünce Platformu, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

Türkiye Düşünce Platformu'nun yayınladığı basın bildirisinin tamamı:

Ülkemizdeki İslami camianın bir araya gelmesi, aile, toplum ve gençlikle ilgili sorunlarla ilgili çözüm üretilmesi, ilim ehli hocaların, hukukçuların, eğitimcilerin, sanatçıların birlikte hareket ederek ülkemiz ve milletimiz için katkıda bulunacak çalışmalar yapabilmesi umuduyla uzun bir süredir gece gündüz çaba harcıyoruz. Bu süreçte Cami Külliye projesi, Sanatçılar meclisi, hukukçular meclisi, maarif meclisi grupları kurarak bir araya gelerek özlenen uhuvvet tablosunun ortaya çıkmasını istedik. Çok sayıda bildiri yayınladık, risk alarak, çekinmeden, sadece Allah rızası kaygısıyla. Benliklerimizi, ailelerimizi, kişisel zamanlarımızı, sağlığımızı ikinci planda tutarak. Doğru olduğuna inanmadığımız hiçbir işe girişmedik. Yararlı olduğuna inandığımız hiçbir işin de sonunu düşünmedik. Kimseden kişisel bir beklentimiz yoktu, bundan dolayı kendimizi motive ettik.

En son hazırladığımız İstanbul Sözleşmesinin sakıncalı yönlerine dikkat çeken ve yerine kendi değerlerimize uygun bir tasarı öneren raporumuz ile mayınlı alana girdiğimizi fark ettik. İstanbul sözleşmesinin karşısında olanlar ile sözleşmeyi savunanları bir araya getirip konunun çözümü için mücadele ettik. Onlarca görüşme yaptık, bazen gururumuz incindi, olmayacak kişilerden olmayacak sözler işittik. Fakat gelinen süreçte bu konun taraflarının ortak bir zeminde çalışma yapma imkanlarının kalmadığını müşahede ettik. Rabbim alimdir, hakimdir, sadırlardakini bilendir. Nihayetinde bu sözleşmeyi hem savunanlarının ve hem de karşısında olanların bundan sonra bir araya gelmeleri mümkün değildir. Türkiye Düşünce Platformu olarak üzerimize risk alarak çözüm için çalıştık fakat hiç bir taraf bu çalışmalara özveri ile yaklaşmadı ve bir dua dahi alamadık. Bu sözleşmenin tarafında ve karşısında olan her iki kesimin çözüm üretemediklerinden gelecekte bunun sorumluluğunu omuzlarında taşıyacaktır. Biz platform olarak artık bu konudan çekiliyoruz, herhangi bir şekilde bu işin bir parçası olmayacağız çünkü çok yorulduk, yıprandık, yapacağımız diğer hayırlı işlere enerjimiz kalmıyor.

Bundan sonra yapacağımız hayırlı birçok hizmetimiz var, onlara odaklanacağız Allah aklını, vicdanını kullanmayan ülkemiz Müslümanlarının sonunu hayır eylesin. Platformumuz istişaresinde, yönetiminde bulunan değerli zevatın bu konudaki bireysel çalışmaları Platformu bağlamaz, kendilerinin şahsi fikirleridir buna saygı duyarız. Ayrıca üyelerimizin de bu konuda menfi ve müspet yorumları olabilir bu yorumlar da platformu bağlamaz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.