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'İstanbul Sözleşmesi' hayranı TTB yine yetkisi dışına çıktı!

Türk Tabipler Birliği (TTB) sosyal medya hesabı üzerinden Türk örf ve adetlerine uymayan, birçok sapkınlığı destekleyen ve meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 17:43:00 - 2021-05-11 17:51:42
'İstanbul Sözleşmesi' hayranı TTB yine yetkisi dışına çıktı!

YENİ AKİT / ANKARA

Türk Tabipler Birliği (TTB) sosyal medya hesabı üzerinden Türk örf ve adetlerine uymayan, birçok sapkınlığı destekleyen ve meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini ilan etti.

TBB’nin İstanbul Sözleşmesi aşkı!

Türk Tabiler Birliği sosyal medya hesabı üzerinden #İstanbulSözleşmesi10Yaşında başlığı ile bir video paylaştı. Yayımlanan videonun başrollerinde TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyi üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Meltem Günbeği ve Dr. Çiğdem Arslan yer aldı.

Söz konusu isimler çektikleri videoda ‘İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyorum’ vurgusu yaptı.

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