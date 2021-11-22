  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Sözleşmesi diye algı yapanlar bunu görür mü? Bakanlıktan şiddet için topyekün seferberlik!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi diye algı yapanlar bunu görür mü? Bakanlıktan şiddet için topyekün seferberlik!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda topyekün seferberlik ile şiddete giden yolları koordinasyon içinde mücadele edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:28:00 -
İstanbul Sözleşmesi diye algı yapanlar bunu görür mü? Bakanlıktan şiddet için topyekün seferberlik!

YENİ AKİT / ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda topyekün seferberlik ile şiddete giden yolları koordinasyon içinde mücadele edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kamuda topyekün seferberlik ile şiddete giden yolları engelleyeceğiz, koordinasyon içinde mücadele edeceğiz” denildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“81 ilde hazırladığımız İl Eylem Planlarımız güncellenecek ve İzleme, Değerlendirme Komisyonları tarafından denetlenecek. Başta bakanlıklar olmak üzere kurumlar arası iş birliği artırılacak. Şiddetle mücadele sürecine sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımının artırılması için çalışmalar yürütülecek. Bütün bunların gerçekleştirilebilmesi için kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli kaynak ve yeterli bütçe tahsis edilecek.”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 ana hedefin gözetildiği belirtilen paylaşımda, “Kamuda Topyekün Seferberlik, Eğitim ve Farkındalık, Koruyucu Önleyici Hizmetler, Adalete Erişim, Veri ve İstatistik” başlıkları yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Morgda geçirdiği 6 saatin ardından yaşadığı ortaya çıktı
Dünya

Morgda geçirdiği 6 saatin ardından yaşadığı ortaya çıktı

Hindistan’da geçirdiği trafik kazasının ardından ailesine öldüğü bildirilen 45 yaşındaki adamın, morgda geçirdiği 6 saatin ardından hayatta ..
İmamları kesmekle tehdit eden sözde vekilden yeni provokasyon
Gündem

İmamları kesmekle tehdit eden sözde vekilden yeni provokasyon

Ezan okunmasından rahatsız olan, imamları kesmekle tehdit eden ve sokakta oynayan çocukların üzerine kızgın yağ dökmek gibi dehşete düşüren ..
Ünlü Rus ekonomistten itiraf: Hemen dolar alın
Ekonomi

Ünlü Rus ekonomistten itiraf: Hemen dolar alın

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi birçok ülke ekonomisine olumsuz yansıyor. Rusya'nın önde gelen ekonomistlerinden biri olan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay