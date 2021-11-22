İstanbul Sözleşmesi diye algı yapanlar bunu görür mü? Bakanlıktan şiddet için topyekün seferberlik!

YENİ AKİT / ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda topyekün seferberlik ile şiddete giden yolları koordinasyon içinde mücadele edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kamuda topyekün seferberlik ile şiddete giden yolları engelleyeceğiz, koordinasyon içinde mücadele edeceğiz” denildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“81 ilde hazırladığımız İl Eylem Planlarımız güncellenecek ve İzleme, Değerlendirme Komisyonları tarafından denetlenecek. Başta bakanlıklar olmak üzere kurumlar arası iş birliği artırılacak. Şiddetle mücadele sürecine sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımının artırılması için çalışmalar yürütülecek. Bütün bunların gerçekleştirilebilmesi için kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli kaynak ve yeterli bütçe tahsis edilecek.”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 ana hedefin gözetildiği belirtilen paylaşımda, “Kamuda Topyekün Seferberlik, Eğitim ve Farkındalık, Koruyucu Önleyici Hizmetler, Adalete Erişim, Veri ve İstatistik” başlıkları yer aldı.