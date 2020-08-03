İstanbul Sözleşmesi çığırtkanlığı yapanlardan Gazi Meclis'te kadına şiddet
Tecavüz skandalı ile gündeme gelen vekilini savunan HDPliler, AK Parti milletvekili Rümeysa Kadak'ı TBMM'de susturmaya çalışmıştı. Sözde kadına şiddetini engellemek için yapılan fakat her türlü ahlaksızlığı meşru göstermeye çalışan İstanbul Sözleşmesi adına hiçbir şovdan geri durmayan HDP'lilerin Gazi Meclis çatısında kadına psikolojik şiddet uygulayanlara dokunmaması iki yüzlülüklerini ortaya koydu.
Sürekli skandallarla adı anılan ve son dönemde Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz suçunu örtbas etmekle gündem olan sözde kadın hakları savunucusu HDP, Türkiye'nin en genç kadın vekili olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı TBMM'de susturmaya çalışmıştı.
Büyük tepki çeken skandalın ardından sözde kadın hakları savunuculuğu üzerinden ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışan İstanbul Sözleşmesi akıllara geldi.
İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan HDP'lilerin Gazi Meclis'in çatısı altında bir kadın milletvekiline uyguladıkları psikolojik şiddet ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya koydu.