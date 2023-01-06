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Yerel İstanbul sokaklarına Sinan Ateş cinayeti ile ilgili afişler asıldı
Yerel

İstanbul sokaklarına Sinan Ateş cinayeti ile ilgili afişler asıldı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümünün aydınlatılması için İstanbul'da sokaklara afiş asıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 11:44:00 -
İstanbul sokaklarına Sinan Ateş cinayeti ile ilgili afişler asıldı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da silahlı saldırıda öldrülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, tutuklu sayısı 10'a ulaşmıştı. Aranan Doğukan Çep de Beykoz'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sinan Ateş ile ilgili afişler asıldı. Afişlerde "Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın" yazıldı. Afişler İstanbul'un birçok noktasında görüldü.

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