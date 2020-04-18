İstanbul sokakları boş kaldı
Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından İstanbul sokakları sessizliğe büründü.
Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından İstanbul sokakları sessizliğe büründü.
Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı dün saat 24.00 itibari ile uygulanmaya başlandı. Pazar akşamı saat 24.00’de sona erecek olan kısıtlama nedeniyle İstanbul sokakları sessizliğe büründü. İstanbul’un boş kalmış sokakları fotoğraf karelerine yansıdı.