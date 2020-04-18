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Aktüel

İstanbul sokakları boş kaldı

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından İstanbul sokakları sessizliğe büründü.

2020-04-18 18:33:09 -
İstanbul sokakları boş kaldı

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından İstanbul sokakları sessizliğe büründü.


Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı dün saat 24.00 itibari ile uygulanmaya başlandı. Pazar akşamı saat 24.00’de sona erecek olan kısıtlama nedeniyle İstanbul sokakları sessizliğe büründü. İstanbul’un boş kalmış sokakları fotoğraf karelerine yansıdı.

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