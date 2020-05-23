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İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-05-23 01:01:39 -
İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde 00.00 itibarıyla başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul'da ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala evlerine dönmek isteyen vatandaşlar kısa süreliğine trafikte yoğunluk oluşturdu. Saat 00.00'dan sonra yoğunluk azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre trafik yoğunluğu saat 00.55 itibarıyla yüzde 2 oldu.

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