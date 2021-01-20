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Gündem İstanbul, Sivas, Adıyaman... HSK, yeni mahkemeleri faaliyete geçirdi
Gündem

İstanbul, Sivas, Adıyaman... HSK, yeni mahkemeleri faaliyete geçirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'un da arasında bulunduğu bazı yerlerde yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:29:00 -
İstanbul, Sivas, Adıyaman... HSK, yeni mahkemeleri faaliyete geçirdi

HSK'nın internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Bakırköy'de yeni asliye ceza, asliye hukuk, sulh hukuk, icra, aile, iş, fikri ve sinai haklar ceza mahkemeleri ile infaz hakimlikleri faaliyete geçirilecek. Ayrıca, Sivas 2.Sulh Ceza Hakimliği ile Adıyaman 2. Sulh Ceza Hakimliği mesaisine başlayacak. Yeni mahkeme ve hakimlikler, 25 Ocak itibarıyla faaliyet gösterecek. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2 heyet halinde çalışacak. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise ihtisas mahkemesi sıfatıyla gelecek tüm işler dahil olmak üzere 25 Ocak'tan 31 Mart'a kadar tevziye kapatılacak.

Yargıtay 16. Ceza’ya yeni başkan

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, terör ve darbe girişimi davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil'in Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı olması nedeniyle boşalan daire başkanlığı için seçim yaptı. Tek aday 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk, 296 oyla yeni daire başkanı oldu.

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