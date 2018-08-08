İstanbul Şile'deki cinayet zanlısı tutuklandı
Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldüren Ali Osman Ü. tutuklandı.08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:46
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ağva Meydanında bulunan bir otoparkta meydana gelmişti. İddiaya göre, traktörle otoparka gelen Ali Osman Ü. daha önce aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Osman Ü. adliyeye sevk edildi. Ali Osman Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi
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