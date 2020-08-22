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Aktüel İstanbul semalarındaki binlerce leyleğin göç yolculuğu kameralara yansıdı
Aktüel

İstanbul semalarındaki binlerce leyleğin göç yolculuğu kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:48:00 -
İstanbul semalarındaki binlerce leyleğin göç yolculuğu kameralara yansıdı

İSTANBUL (AA) - Sabah saatlerinden itibaren İstanbul üzerinden geçerek daha güneye doğru göç eden binlerce leylek güzel görüntüler oluşturdu.

İlkbaharda güneyden kuzeydeki Türkiye ve Balkanlara doğru göç eden leyleklerin dönüş yolculuğu başladı.

Aralıklarla yüzlerce kuşluk sürüler halinde güneye doğru ilerleyen leylekler, İstanbul semalarında adeta dans ederek ilerledi.

Leyleklerin oluşturduğu kareografiyi hayranlıkla izleyen vatandaşlar, bu göç yolculuğunu cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Kuzey ve güney arasında en önemli göç geçiş noktalarından olan Türkiye her yıl yüzbinlerce leyleğe de ev sahipliği yapıyor.


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