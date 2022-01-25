İstanbul’da 24 Ocak Pazartesi günü aniden bastıran kar hayatı adeta felç etti. Bu sebeple pek çok yol kapanırken ulaşımla ilgili kısıtlamalar getirildi. Peki, şehirlerarası otobüsler çalışmaya başladı mı?

İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? İstanbul'a otobüs giriş-çıkışı yasak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirlerarası otobüslerin otogarlardan çıkış saatinin 13.00’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır” ifadelerini kullandı.