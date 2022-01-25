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Yaşam İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? İstanbul'a otobüs giriş-çıkışı yasak mı?
Yaşam

İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? İstanbul'a otobüs giriş-çıkışı yasak mı?

Şehirlerarası otobüsler çalışıyor mu? İstanbul’da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple şehirlerarası otobüslerle ilgili kısıtlama getirildi. Peki, şehirlerarası otobüsler ne zamana kadar çalışmayacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 10:32:00 -
İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? İstanbul'a otobüs giriş-çıkışı yasak mı?

İstanbul’da 24 Ocak Pazartesi günü aniden bastıran kar hayatı adeta felç etti. Bu sebeple pek çok yol kapanırken ulaşımla ilgili kısıtlamalar getirildi. Peki, şehirlerarası otobüsler çalışmaya başladı mı?

İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? İstanbul'a otobüs giriş-çıkışı yasak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirlerarası otobüslerin otogarlardan çıkış saatinin 13.00’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İstanbul hangi yollar kapalı?
İstanbul hangi yollar kapalı?

Yaşam

İstanbul hangi yollar kapalı?

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