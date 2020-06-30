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Aktüel

İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrenciler Marmara Üniversitesine aktarılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:45:21 -
İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrenciler Marmara Üniversitesine aktarılacak

ANKARA (AA) - Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulunun, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına YÖK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında karar verildiği belirtildi.


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