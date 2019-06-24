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İstanbul seçimleri sonrasında AK Parti'den 10 maddede seçim yorumu

AK Parti kulislerinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile Türkiye’de demokrasinin ne kadar ileri seviyelere geldiğinin görüldüğü belirtilerek “Seçimi tekrarlatıyorlarsa kesin kazanacaklar” algısının çürüdüğü konuşuluyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 06:19
İstanbul seçimleri sonrasında AK Parti'den 10 maddede seçim yorumu

Edinilen bilgiye göre, AK Parti kulislerinde İstanbulseçimleri ile ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

 

1- Seçimin yenilenmesi kararı hukuki bir karardır. Millî iradenin tam olarak tecelli etmediği 31 Mart seçimlerini AK Parti’nin itirazı sonucu, YSK yenilemiştir.

2- 23 Haziran seçimlerinde 31 Mart’taki hukuki eksiklikler ve usulsüzlükler giderilmiş, millî irade sandığa yansımıştır.

3- Binali Yıldırım seçimlerin sonuçları açıklandıktan hemen sonra Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmesi takdire şayandır. Olgun bir davranıştır.

4- Türkiye 23 Haziran’da bir belediye seçimi yapmıştır. Hükûmetin, Cumhurbaşkanı’nın yönetiminde önünde bulunan iç ve dış birçok konu bulunmaktadır.

5- AK Parti’nin içerisinde 23 Haziran sonrası “siyasi kırılma yaşanacağı” iddiaları gerçekten uzaktır. AK Parti’nin daha önce de yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanamadığı seçimler olmuştur.

6- Aynı şekilde 23 Haziran’ın yine bir yerel seçim olması sebebiyle “Cumhur İttifakı’nın dağılacağı” söylentileri de gerçekten uzaktır.

7- Cumhur İttifakı aynı güç ve eşgüdüm içerisinde devam eder.

8- Cumhurbaşkanı’nın 31 Mart seçimlerinin hemen sonrası yapmış olduğu açıklamalar hatırlanmalıdır.

9- Seçimden hemen önceki Öcalan mektubunun seçim odaklı bir olay olmadığı ve PKK’nın ikiye bölünmesini hızlandıracağı önümüzdeki süreçte açıkça görülecektir.
AK Parti 23 Haziran seçimlerine dönük elbette öz eleştiri de içeren çalışma yapacaktır. Bunun en önemli 2 göstergesi şudur: Cumhurbaşkanı’nın her zaman kendini geliştiren ve yenileyen siyaseti ve AK Parti’nin bir kitle partisi olmasıdır.

10- 23 Haziran seçimleri ayrıca Türkiye’de demokrasinin ne kadar ileri seviyelere geldiğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkın iradesine ne denli önem verdiğinin, saygı duyduğunun en önemli göstergesi olmuştur. “Seçimi tekrarlatıyorlarsa kesin kazanacaklar” argümanı çürümüştür

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 06:04
  1. İstanbul
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