İstanbul seçiminde 111 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bugün yenilenen İstanbul seçimlerinde oy pusulasının fotoğrafını çeken, başkasının yerine oy kullanan, telefonla kabine giren, oy teşhiri yapan toplam 111 kişi hakkında işlem yapıldı.23 Haziran 2019 Pazar 17:33
Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
İdari işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli işlem yapılanların ise gözaltında tutulduğu açıklandı.
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