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Seçim 2019 Sayfası

İstanbul seçimi yenilecek mi? İstanbul seçimi tekrarlanacak mı?

YSK İstanbul olağanüstü itiraz sonuçlarını ne zaman açıklayacak? CHP, İYİ Parti ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin ortak İstanbul Büyükşehir Belediye başan adayı Ekrem İmamoğlu’nun organize usulsüzlükler sonucu sandıktan birinci sırada çıktı. İl Seçim kurulu da usulsüzlük yapıldığına dair şaibeler olmasına İmamoğlu’na mazbatayı verdi. Şimdi gözler AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerin yenilenmesi istemiyle olağan üstü itirazda bulunduğu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. YSK’nın İstanbul kararı ne olaca? İstanbul seçimi yenilecek mi? İstanbul seçimi tekrarlanacak mı?

21 Nisan 2019 Pazar 10:01
İstanbul seçimi yenilecek mi? İstanbul seçimi tekrarlanacak mı?

CHP, İYİ Parti ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin ortak İstanbul Büyükşehir Belediye başan adayı Ekrem İmamoğlu’nun organize usulsüzlükler sonucu sandıktan birinci sırada çıktı. İl Seçim kurulu da usulsüzlük yapıldığına dair şaibeler olmasına İmamoğlu’na mazbatayı verdi. Şimdi gözler AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerin yenilenmesi istemiyle olağan üstü itirazda bulunduğu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. YSK’nın İstanbul kararı ne olaca? İstanbul seçimi yenilecek mi? İstanbul seçimi tekrarlanacak mı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kaynaklarından edinilen bilgiye göre kurul, sonradan bir değişiklik olmazsa AK Parti’nin Maltepe, Büyükçekmece ve İstanbul büyükşehir için yaptığı olağanüstü itiraz başvurusu ile MHP'nin Maltepe başvurusunu birlikte görüşecek. Yüksek Seçim Kurulu, karar için toplanmadan önce, AK Parti ve MHP'nin sunduğu delilleri inceleyecek, gerekli gördüğü takdirde il ve ilçe seçim kurulları veya ilgili diğer kurumlardan ek belgeler de isteyebilecek. YSK'nın delil olarak sunulan belgeleri tarayarak sisteme kaydetmeye başladığı ancak çok sayıda belge olması nedeniyle, bunun biraz zaman alabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

YSK'daki olağanüstü itiraz süreci son dakika haberleri

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK da bunu kabul etmişti. Kurulun bu iki başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor. Başvurunun Kurul gündemine alınmasından önce Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün sistem üzerinden ön çalışma yaptığı öğrenildi.

İstanbul seçimi tekrarlanacak mı?

AK Parti'nin verdiği 44 sayfalık dilekçe ve üç bavul içindeki delillerinin somut veri olduğu kabul edilirse bu kez seçim sonucunu etkileyip etkilemediğini incelenecek. Delillerin sonucu etkilediğine karar verilirse YSK, İBB seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verebilecek. AK Partinin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya başvurmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:01
  1. İstanbul seçimi yenilecek mi?
  2. İstanbul seçimi tekrarlanacak mı?
  3. ysk istanbul seçim sonuçları
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