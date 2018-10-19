THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul Sarıyer'de otomobil denize düştü

İstanbul Sarıyer'de bir araç denize düştü. Otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken olayda ölen olmadı.

19 Ekim 2018 Cuma 17:45
İstanbul Sarıyer'de otomobil denize düştü

Edinilen bilgilere göre olay 16.00 sıralarında Kireçburnu sahilinde yaşandı. Sahil kenarına gelen genç, arabasını park ederek aşağı indi. Bir vatandaştan arabası ile birlikte fotoğrafını çekmesini isteyen genç, bu sırada bir taksi çağırdı. Ardından boşa aldığı aracını vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize iten genç, taksiye binerek sahilden ayrıldı. 

Aracını denize atan gencin fotoğraflarını çeken Tuncer Çanak isimli vatandaş, "Araba park halindeydi. Arkadaş 'videomu çeker misin' dedi. Ben de resim çektirecek zannettim. Önce bir taksi çağırdı. Taksi geldi. Taksi geldikten sonra arabayı boşa aldı. İtti tek başına. Araba denize uçtu. Ondan sonra bize öpücük salladı gitti. Taksiye bindi gitti" diyerek yaşananları anlattı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, aracın çıkartılması için çalışma başlattı. Denize dalan dalgıçlar, araca halat bağladı. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda aracı denizden çıkartarak çekiciye yükledi. 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:45
  1. sarıyer
  2. deniz
  3. araç
  4. Kireçburnu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, tankerle petrol gönderiyor
    1. İran, tankerle petrol gönderiyor
    2. Ünlü tarihçi Kemal Karpat, üniversite..
    3. Bilgen açıkladı Selahattin Demirtaş..
    4. Hindistan'da tren kazası! 50'den fazla..
    5. Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye..
    6. O ülkede domuz gribi nedeniyle 15 kişi..
    7. Diyarbakır'da milli sporcu okulun..
    8. Konyaspor'da sakatlık şaşkınlığı! 6..
    9. ABD güçleri Deyrizor'da camiyi vurdu
    10. Almanya, Yemen nedeniyle eleştirdiği..
    11. Almanya'dan Suudi Arabistan'a 417..
    12. Samsunspor'un adını değiştirerek..
    13. Resmen duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin..
    14. Terör örgütü DAEŞ karşıtı koalisyon..
    15. Saldırılara rağmen Türkiye büyümeyi..
    16. Şanlıurfa ve Muğla'da fuhuş..
    17. Didim Belediyesine ait resmi makam..
    18. Fenerbahçe videoyla açıkladı! İşte dev..
    19. Kayseri'de bedelli askerlik parasını..
    20. Selman'ın ipliği pazara çıkıyor! Cemal..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor