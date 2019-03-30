İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Sarıyer belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Sarıyer’de 24 Haziran 2018 seçimlerinde 248,940 seçmen oy kullanırken, Sarıyer’de seçimlere katılım Oranı ise % 88.25 olmuştu.

Sarıyer belediye başkan adayları 2019

AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı Salih Bayraktar (Cumhur İttifakı)

CHP Sarıyer belediye başkan adayı Şükrü Genç (Millet İttifakı)

SP Sarıyer belediye başkan adayı Davut Tepeyurt

Vatan Partisi Sarıyer belediye başkan adayı Seval Duygu Akyıldız

Sarıyer belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Sarıyer’de seçmenler Sarıyer yerel seçim sonuçlarına göre Sarıyer belediyesini kim kazandı? Sarıyer belediyesi hangi partiden? Sarıyer 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Sarıyer ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Sarıyer seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Sarıyer seçim sonuçları, Sarıyer yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Sarıyer belediye meclis üyesi adayları

HÜSEYİN COŞGUN

SAİM KADIOĞLU

SERKAN KAYA

GAMZE DEMİRTAŞ

TOLGA SAVUN

ERGİN DURDU

ŞEREF ÖZALP

VERDA YİĞİT

MEHMET DELİHASAN

SALİM KAİN

HASAN DEMİRALP

ABDULLAH GÜNAYLI

ALİ YAMAN

ALTAY UNAN

YILDIZ DİDEM AYKUT

DURSUN KÜÇÜKEL

ALİ CAN MAVZER

BÜLENT ÇITIR

ALİ BÜYÜKKINACI

SAVAŞ İŞYAR

İLHAMİ KOÇ

İSMAİL KABİL

AKIN SOYAK

MURAT YAŞAR

AYŞE EKİNCİ

SAVAŞ ÖZDEMİR

ÖMER EROĞAN

EMİNE AKYÜZ

SEDAT ÖZTÜRK

SALİH ÇAĞIN

FATİH ODABAŞ

ERDAL PEHLİVAN

SUNAY KAZAN

Kontenjan

MELİH ÖZYARDIMCI

İHSAN TOPÇU

ALİ CAN GENÇ

VEDAT DEMİR

CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Adayları

KONTENJAN MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

Nadir Günday

Ali Görgülüer

Halim Serdar Sarıoğlu

Ali İhsan Özdemir

MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

1­ Nizamettin Günel

2­ Vedat Taylan Yıldız (İYİ PARTİ)

3­ Melendiz Dalyan İzgi

4­ Görkem Kurşun

5­ Halil Bozkurt

6­ Özkan Sucu

7­ Hüseyin Coşkun

8­ Hayrettin Dereli

9­ Nazmi Kabiloğlu

10­ Fatma Güliz Aykan

11­ Ersin Şahin

12­ İrfan Sandıkçı

13­ Mustafa Balcı

14­ Nihal Yeşilbaş

15­ Memet Yıldız

16­ Ayhan Gedik

17­ Ünal Civak

18­ Meltem Yücel Pir

19­ Gülbin Yüce

20­ Mehmet Ali Çelikel

21­ Ahmet Kazdal (İYİ PARTİ)

22­ Aydan Kankaya

23­ Şenel Duran

24­ Noman Ülker

25­ Metin Kurdaş

26­ Ersin Özer

27­ Mehmet Erhan Baykal

28­ Sedat Gül

29­ Derya Beyoğlu

30­ Mehmet Karaaslan

31­ Yusuf Ok

32­ Zübeyde Atılgan

33­ Mehmet Öz (İYİ PARTİ)

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Sarıyer 2014 yerel seçim sonuçları

CHPadayı Şükrü Genç% 51.1

AK Parti adayı Mahmut Sedat Özsoy % 39.2

MHP adayı Ahmet Özyürek %5.5

Sarıyer 24 Haziran seçim sonuçları

AK Parti 36.3

CHP 35.3

HDP 10,3

İYİ Parti % 8,6

MHP % 7,7