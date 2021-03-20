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Ekonomi İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 4 Öğretim Görevlisi alımı için ilan açtı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 14:37:00 -
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacak.

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