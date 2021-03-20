İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 4 Öğretim Görevlisi alımı için ilan açtı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacak.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ