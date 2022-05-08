İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Bütün kadrolara başvuru süresi, 30.04.2022 tarihinden itibaren 15 gündür.
Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL
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