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Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı
Ekonomi

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı

İstanbul Rumeli Üniversitesi boş bulunan kadrolarına 17 öğretim üyesi alımı gerçekleştireceğini ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 15:32:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi kadrolarına Personel alımı yapılacak.

Başvurular 6 Mart 2021 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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