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Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi duyurduğu Fakülte/Yüksekokul bölüm programları için Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 13:56:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki yayınlanan ilanda konuyla ilgili olarak “Üniversitemizin  aşağıda   belirtilen   Fakülte/Yüksekokul   Bölüm/Programları   için   2547 sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik”  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Elemanı  kadrolarına  Personel  alımı yapılacaktır” denildi.

Müracaatların şahsen veya posta yoluyla T.C.    İstanbul    Rumeli    Üniversitesi    İlgili    Fakülte    Dekanlıkları    ve    Yüksekokul Müdürlükleri, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul adresine yapılması gerekiyor.

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ                     : 20.02.2021

İLAN BİTİŞ TARİHİ                                  : 06.03.2021

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ   : 09.03.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ                               : 11.03.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ                   : 15.03.2021

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