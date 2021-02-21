İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki yayınlanan ilanda konuyla ilgili olarak “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır” denildi.

Müracaatların şahsen veya posta yoluyla T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul adresine yapılması gerekiyor.

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 20.02.2021

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 06.03.2021

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 09.03.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 11.03.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 15.03.2021

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