İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi duyurduğu Fakülte/Yüksekokul bölüm programları için Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki yayınlanan ilanda konuyla ilgili olarak “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır” denildi.
Müracaatların şahsen veya posta yoluyla T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul adresine yapılması gerekiyor.
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 20.02.2021
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 06.03.2021
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 09.03.2021
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 11.03.2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 15.03.2021
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ