İstanbul Rumeli Üniversitesi 18 öğretim Üyesi alıyor! Peki öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

İstanbul Rumeli Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 18 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta mühendislik ve mimarlık fakültesi, spor bilimleri fakültesi ve iktisadi idari ve sosyal bilimler fakültesi olmak üzere 18 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 26 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddelerine göre tam zamanlı Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler

- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- Yök Formatlı Özgeçmiş,

- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

- Doçentlik Belgesi (onaylı belge)

- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

- Yayınları içeren bilimsel dosya (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım. Dosyalar cd, usb ortamında iletilebilir.)

- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi "Personel Daire Başkanlığı" Mehmet Balcı Yerleşkesi: Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 İstanbul / TÜRKİYE adresine yapılacaktır.

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 26.07.2019

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 09.08.2019

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