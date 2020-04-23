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Aktüel

İstanbul polisinden çocuklara hediye ve doğum günü sürprizi

2020-04-23 20:35:45 -
İstanbul polisinden çocuklara hediye ve doğum günü sürprizi

İSTANBUL (AA) - Polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çekmeköy'de sokak sokak gezerek çocuklara oyuncak dağıtırken, Kağıthane ve Sarıyer'de de doğum günü sürprizi yaptı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızılay tarafından oluşturulan içinde yiyecek ve oyuncakların bulunduğu hediye paketlerini çocuklara dağıttı. Bazı çocuklar hediyelerini kapıda alırken, üst katlarda oturan çocuklara da hediyeleri sarkıttıkları sepetlere konuldu.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçelerinde oturan ve doğum günü olan bir çocuğa sürpriz yaptı. Pastayla eve giden ekipler, çeşitli hediyeler takdim etti.

Sarıyer'de oturan bir vatandaş ise polisleri çok seven ve doğum gününü polislerle kutlamak istediğini söyleyen oğlu için emniyete elektronik posta attı. Bunun üzerine harekete geçen Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim ederek, çocuğun doğum gününü kutladı.





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