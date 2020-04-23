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Aktüel

İstanbul polisi küçük kızın bayrak talebini yerine getirdi

2020-04-23 15:39:39 -
İstanbul polisi küçük kızın bayrak talebini yerine getirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, 11 yaşındaki Melek Sevda Gökalp'e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evine asması için Türk Bayrağı hediye etti.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini arayan Gökalp, 23 Nisan'ı kutlamak istediğini ancak evlerinde Türk Bayrağı olmadığını belirterek, polislere bayrak getirmeleri için ricada bulundu.

Bayrak alan ekipler, Melek Sevda Gökalp'in İslambey Mahallesi'ndeki evine giderek, sürpriz yaptı. Bayrağı teslim eden polis ekipleri, Melek Sevda ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra evden ayrıldı.


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