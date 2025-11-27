Türkiye'de bulunan o kent hakkında depreme yönelik açıklama! Dikkat: Deprem uzmanı mesajı verdi

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin kayseri kentinde bulunan faylar ne kadar tehlikeli Deprem uzmanı açıklama yaptı. Depreme yönelik dikkat çeken mesajlar! Adnan Evsen, o soruyu cevapladı!

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, sosyal medya üzerinden gelen bir takipçi sorusuna yanıt vererek Kayseri'nin deprem riskine dikkat çekti. Evsen, 7 ve üzeri büyüklükte deprem tahmini yapmaktan kaçınırken, şehirde yıkıcı deprem oluşturabilecek potansiyelde fayların varlığını teyit etti ve hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Takipçiden kritik soru: Kayseri 7 üzeri depreme hazırlanıyor mu?

Kayserili vatandaşlar arasında uzun süredir merak konusu olan büyük deprem riski, Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen’e sosyal medya üzerinden yöneltilen bir soruyla yeniden gündeme geldi. Bir takipçisi Evsen’e, “Hocam Kayseri 7 üzeri depreme hazırlanıyormuş doğruluk payı nedir, açıklama yapar mısınız?” sorusunu yöneltti.

Evsen: Yıkıcı büyüklükteki depremlere hazırlıklı olmak gerekir

Jeoloji Mühendisi Evsen, korku ve paniğe mahal vermeden, bilimsel gerçekler ışığında net bir cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı yanıtta Evsen, büyüklük tahmininden ziyade hazırlık gerekliliğine odaklanarak, "7 ve üzeri büyük deprem olur mu bilemem ama yıkıcı büyüklükteki depremlere hazırlıklı olmak gerekir. Kayseri'de de yıkıcı büyüklükte deprem oluşturabilecek potansiyelde faylar mevcuttur" dedi.

