İstanbul otoyolunda 300 km hızla dehşet saçmıştı: "Gereği Yapıldı"
İstanbul Eyüpsultan’da saatte 300 kilometrenin üzerine çıkarak hem hız rekoru kıran hem de drift atan trafik magandası, İçişleri Bakanlığı'nın operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüye uygulanacak rekor cezayı ve yeni kanun teklifindeki detayları duyurdu.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde trafik güvenliğini hiçe sayan bir sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle büyük tepki çekmişti. Otoyolda 300 kilometre hızın üstüne çıkan ve ardından drift atarak trafiği tehlikeye düşüren A.N. isimli şahıs, Otoyol Jandarması’nın titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
BAKAN YERLİKAYA: "GEREĞİ YAPILDI"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonu "Gereği Yapıldı" başlığıyla duyurdu. Sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi uyarınca adli işlem başlatıldığını belirten Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye atanlara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.
140 BİN LİRA CEZA VE MEN KARARI
Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamındaki ağır yaptırımların uygulanacağı belirtilen olayda, sürücü A.N.’ye tam 140 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, lüks araç da 60 gün boyunca trafikten men edildi. Bakan Yerlikaya, 5 yıl içinde aynı ihlalin ikinci kez yapılması durumunda sürücü belgesinin tamamen iptal edileceğini hatırlattı.