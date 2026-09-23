İstanbul önemli bir fırsat yakaladı

İstanbul’un rakiplerindeki istikrarsızlıktan yararlanarak bölgesel bir finans ve varlık merkezi olarak yeniden kendini konumlandırması için en uygun dönemde olunduğuna işaret eden Avdagiç, “Yatırımcı güvenini artırarak istikrarlı bir fon akışı çekmek için atacağımız yeni adımlar bu süreci destekleyecektir” ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye’nin bölgede savaşın sakinleşmesiyle birlikte alacağı tedbirlerle yeni cazibe merkezi olmayı başarabileceğine dikkati çekti.

YENİ BİR YARIŞ SÖZ KONUSU

Şekib Avdagiç, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının bölgesel güvenli liman arayışını hızlandırdığını vurgulayarak, şehirlerin bölgesel güvenli liman statüsü kazanmak için yeni bir yarışa girdiğinin altını çizdi.

İstanbul’un bu çalkantıdan rahatsız olanları kendi bünyesine çekebilecek avantajlara sahip olduğunu aktaran Avdagiç, “Uzun vadeli sermaye birikimi için yeni teşviklerle büyük şirketlerin merkezlerini İstanbul’a çekebiliriz” dedi.

Avdagiç, Körfez’deki jeopolitik gerilimlerin bölgesel güvenli liman algısını sarsması ve Londra’da vergi rejiminin değişmesi, varlıklı yatırımcıları ve profesyonelleri yeni arayışlara yönelttiğini hatırlatarak, “Türkiye’nin coğrafi konumu, Avrupa’ya yakınlığı ve son dönemde hayata geçirdiği vergi teşvikleri bu noktada gerçek bir cazibe unsuru oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Küresel Sermaye Akışı

Avdagiç, Türkiye’nin bölgesel bir yatırım merkezi olma iddiasının yeniden güçlendiğini vurguladı. ABD merkezli Bloomberg News’in haberinde işaret ettiği gibi bölgedeki sermaye hareketliliğinin Türkiye’nin sermaye ve yatırımları çekme planını daha da hızlandıracağını kaydetti.

Avdagiç, “İstanbul, dünyada Körfez başta olmak üzere rakip zenginlik üslerindeki konjonktürel gelişmeler ve belirsizlikten yararlanarak Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan oluşan EMEA’nın yeni varlık merkezi olma fırsatını yakaladı” cümlesini kurdu.

Fırsatların kalıcı bir kazanıma dönüşmesinin kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Avdagiç, “Sermayenin getiriden önce istikrar aradığını göz önüne alarak, İstanbul’un vergi avantajlarının yanı sıra öngörülebilir bir regülasyon ve güçlü kurumsal yönetim standartlarıyla rakip şehirlerin önüne geçmesi gerekiyor. Bu dönüşümü başarmanın tam zamanı” değerlendirmesinde bulundu.

UYGUN DÖNEMDEYİZ

Avdagiç, kıyaslamaların ve planların ‘daha önce başarılanlarla değil’, Singapur, Londra, Dubai’nin geldiği nokta üzerinden yapılması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nisan ayında açıkladığı vergi teşvik paketine değinen Avdagiç, “Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nın sonuçlarını almak için uygun bir dönemdeyiz” ifadesini kullandı.

Avdagiç, İstanbul’un coğrafi konumunun avantajına değinerek, “Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan oluşan EMEA bölgesine coğrafi ve yaşam tarzı olarak yakınlığıyla birlikte tüm yatırımcıların dikkatini çok daha fazla çekecektir” dedi

Küresel ticarette parçalanma eğiliminin devam ettiğini aktaran Avdagiç, tedarik zincirlerinde çeşitlendirme, kritik ara mallarda stoklama ve üretimin tüketici pazarlarına yakınlaştırılmasının ise maliyetleri artırdığını hatırlattı.

Bu durumun Türkiye gibi Avrupa’ya yakın üretim kapasitesine sahip ülkeler için önemli fırsatlar getirdiğini anımsatan Avdagiç, küresel yatırım döngüsünde yeni merkezlerin öne çıktığını belirtti.

Avdagiç, yapay zekâ, veri merkezleri, yarı iletkenler ve ileri teknoloji yatırımlarının küresel yatırım döngüsünün yeni merkezleri olarak öne çıktığını vurguladı ayrıca “Bu şekilde küresel ekonomi geleneksel üretim sektörlerinde zayıflarken, teknoloji yatırımlarıyla da yeni bir büyüme alanı oluşturuyor” diye ekledi.