İstanbul Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi, mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolarına 58 öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel-yonergesi-30072020rev3.pdf)
Adayların 25.06.2021 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL
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