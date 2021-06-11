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Ekonomi İstanbul Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi, mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolarına 58 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 13:22:00 -
İstanbul Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları  gerekmektedir.  (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel-yonergesi-30072020rev3.pdf)

Adayların  25.06.2021 tarihine kadar şahsen  veya posta  yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir.   Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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