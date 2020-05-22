İstanbul Müzik Festivalinden "Müzisyen Destek Fonu"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, gösteri sponsorlarından biri olan STONELINE'ın desteğiyle yeni bir destek fonunu hayata geçiriyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, "Müzisyen Destek Fonu" projesi, herhangi bir kamu kurumunda veya özel orkestrada kadrolu olarak çalışmayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest çalışmalarına ara vermek zorunda kalan profesyonel müzisyenlere, dijital platformlarda performans imkanı sağlayarak destek olmayı amaçlıyor.

İstanbul Müzik Festivali tarafından hayata geçirilen Müzisyen Destek Fonu başvuruları bugün başladı.

Başvurular, muzik.iksv.org adresinden yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, "Sanatçıların ve sanat üretiminde yer alan tüm paydaşların ekonomik açıdan büyük darbe aldığı, sanata erişim yöntemlerinin farklılaştığı bir dönemdeyiz. Bu dönemi atlatırken dayanışma ve yardımlaşma bizim en önemli araçlarımız olacak. Kültür sanat alanı yeni ve yaratıcı çözümlerle kendi geleceğini de şekillendirecek. Bu süreçte sanatçıları destekleyebilmek özellikle önem taşıyor. Biz de İstanbul Müzik Festivali aracılığıyla klasik müzik alanında bir destek programı başlatabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyor ve destek fonu sponsorumuz STONELINE'a bu hayalimizi gerçekleştirmemizi sağladığı için gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Gülsin Onay, "Müzikli Sohbetler"de Hakan Şensoy'un ilk konuğu olacak

Haziran ayında fondan yararlanacak müzisyenler için İstanbul Müzik Festivalinin sosyal medya kanalları üzerinden "Müzikli Sohbetler" programı düzenlenecek.



Türkiye'den klasik müziğin ünlü isimlerinin de katılacağı programın ilk konuğu, piyanist Gülsin Onay olacak. Programın moderatörlüğünü ise keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy üstlenecek.

- Müzisyen Destek Fonu başvuru şartları



Müzisyen Destek Fonu'na Türkiye'de ikamet eden, lisans eğitimini tamamlamış, konservatuvar mezunu, Türkiye'de konser veren profesyonel orkestra veya topluluklarla Ocak 2018-Ocak 2020'da serbest orkestra müzisyeni olarak çalışmış, herhangi bir devlet kurumunun, özel kurumun veya orkestranın kadrosunda yer almayan adaylar başvurabilecek.



Başvurular, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya'nın yönetiminde, aralarında Orhun Orhon (Orkestra Şefi), Oğuzhan Kavruk (Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve 1. Şefi), Özge Tanrıver (İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü), Ahmet Rahtuvan (Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdür Yrd, Korno Sanatçısı), Ozan Göktan (Filarmonia İstanbul ve İstanbul Oda Orkestrası Müdürü, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Korno Sanatçısı) ve Doğukan Çokşeker'in (CRR Senfoni Orkestrası Müdürü) danışman olarak yer alacağı bir kurul tarafından değerlendirilecek.

Festival yönetimi tarafından belirlenen müzisyenler, İstanbul Müzik Festivali sosyal medya kanalları üzerinden yayımlanacak "Müzikli Sohbetler" başlıklı yayına katılarak ve yayında gösterilmek üzere çevrim içi platformlar üzerinde kaydettikleri bir performansı ileterek 1000 TL destek almaya hak kazanacak.







