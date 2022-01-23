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Gündem İstanbul motosiklet kullanımı yasaklandı mı? 24 Ocak bisiklet motosiklet scooter kullanmak yasak mı?
Gündem

İstanbul motosiklet kullanımı yasaklandı mı? 24 Ocak bisiklet motosiklet scooter kullanmak yasak mı?

Motosiklet kullanımı yarın yasak mı? İstanbul’da yoğun kar yağışı sebebiyle yarın motosiklet bisiklet scooter gibi araçların kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu. Peki, motosiklet kullanımı kaç gün yasak?

Yeniakit Publisher
2022-01-23 22:32:00 -
İstanbul motosiklet kullanımı yasaklandı mı? 24 Ocak bisiklet motosiklet scooter kullanmak yasak mı?

İstanbul şiddetli kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple motokuryelik yapan vatandaşlar yarın çalışıp çalışmayacaklarını araştırıyor.

İstanbul motosiklet kullanımı yasaklandı mı? 24 Ocak bisiklet motosiklet scooter kullanmak yasak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları sebebiyle motosiklet ve elektrikli scooter kullanımının yasaklandığını duyurdu. Vali Yerlikaya, paylaşımında “İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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