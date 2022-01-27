İstanbul motokurye motosiklet kullanımı yasağı ne zaman bitecek?
İstanbul’da etkili olan kar yağışı sebebiyle motosiklet, elektrikli scooterların trafiğe çıkması yasaklandı. Motokuryelerin ne zaman çalışmaya başlayacağı ise merak konusu. Peki, İstanbul motosiklet yasağı bitti mi?
İstanbul'da mosiklet kullanmak halen yasak mı? İstanbul şiddetli kar yağışının etkisi altında kaldı. Özellikle 24 Ocak Pazartesi akşamı mega kentte hayat dudu. Can güvenliği sebebiyle motosiklet, elektrikli scooter kullanımı yasaklanırken motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Peki, motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
İstanbul motokurye motosiklet kullanımı yasağı ne zaman bitecek?
Konu hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Vali Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular; yarın (cuma) saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum”paylaşımında bulundu.