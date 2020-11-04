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Gündem İstanbul mesai saatleri | İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı?
Gündem

İstanbul mesai saatleri | İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Sanayi mesai saati | Türkiye’de koronavirüsün merkezi olarak İstanbul gösteriliyor. Bu sebeple vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarının olup olmayacağını, çalışma saatlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Konu hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Peki, işbaşı saati kaç? | Sanayi kesimi saat kaçta işbaşı yapacak? | İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:03:00 -
İstanbul mesai saatleri | İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul çalışma saatleri | Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar özellikle toplu taşımadaki yoğunluk sebebiyle mesai saatlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Konu hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan önemli bir açıklama geldi. Peki, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olur mu?

İstanbul mesai saatleri | İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, kısıtlamaların uygulandığı günlere kimsenin dönmek istemediğini ve herkesin tedbirli davranması gerektiğini belirtti. Vali Yerlikaya açıklamasında sanayi kesiminde işbaşı saatinin değiştiğini de belirtti. Ali Yerlikaya, “Artık kendimize gelmeliyiz. Tehlikenin farkına varmalı ve önlemleri almalıyız. Kısıtlanmalı günlere dönmek istemiyoruz. Henüz salgın bitmedi. Bu süreçte maske su kadar; mesafe ekmek kadar gerekli. Lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sanayi kesimi 07.00 mesai başlangıcı yapacak. Bu uygulama 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren uygulanacak” dedi.

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