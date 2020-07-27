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Aktüel

İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden 43'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:37:45 -
İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 61 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün doğu illerinden aldığı yabancı uyruklu kişileri kara yollarını kullanarak Avrupa'ya kaçırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aralarında suç örgütünün elebaşı M.B'nin de bulunduğu 61 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 43'ü tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında sürdürülen takip sırasında düzenlenen 17 ara operasyonda da 30 kişinin yakalandığı ve 23 araca da el konulduğu bildirildi.

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