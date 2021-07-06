  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
10 Temmuz'da başlıyor! Ankara-İstanbul arası kısılıyor
Bahçeli'den önemli açıklamalar
PKK nefes alamıyor! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Enflasyon neden yükseldi? Merkez Bankası açıkladı!
Eğitim İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Eğitim

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ üyesi oldukları ve örgüt hücrelerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 09:33:00 -
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerinde kaldığı ve 2013-2014 hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandığı tespit edilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca bir önceki çalışma evi operasyonunda yakalanan ve itirafçı olmayı kabul eden 11 kişinin de beyanlarında, söz konusu şüphelilerle aynı dönemde aynı hücre evlerinde hakimlik savcılık sınavlarına çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tamamı avukat 15 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay