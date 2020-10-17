İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faaliyetleri yasadışı nargile tütünü olarak belirlenen zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler 52 kişiyi gözaltına aldı.
Kaçak nargile imal edilen yerleri ekiplerin aramaları devam ediyor.