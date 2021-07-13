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Gündem İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Gündem

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 18'i yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 09:49:00 -
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla sözde ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine, Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim görürken ihraç edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 18'i yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Diğer 9 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

Kesinlikle Çok Doğru Bir Karar Olmuş. Ayrıca Suçları Sabit Olduğuna Göre Bu Şerefsizler İşlediği Būtūn Suçlardan Cezalandırılmalıdır
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