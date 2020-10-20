  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 36 kişi yakalandı
Aktüel

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 36 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:50:02 -
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 36 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 36 kişi yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 06.00'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 472 gram esrar, tabanca, 47 fişek, 3 bin 654 dolar, 205 avro, 100 frank, 60 pound ile 74 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...
Siyaset

FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkı..
Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu
Dünya

Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu

Aktör Robert De Niro'nun Azerbaycan ordusuna para bağışında bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından Ermeni lobisi ünlü aktöre..
İki aşamalı plan!
Gündem

İki aşamalı plan! "AK Parti ne kadar farkında orasını bilmiyorum ama…"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında muhalefet partilerinin 2023 planını açıkladı. Öncelikle Erdoğan’ın tasfiyesinin planlandığını a..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay