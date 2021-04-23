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Yerel İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Yerel

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, şüpheliler gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 08:43:00 -
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, geneli öğretmen ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu olan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve farklı soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı kişilerin beyanı doğrultusunda 18 kişiye yönelik İstanbul merkezli, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

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Yorumlar

Recep

Bu köpekler,domuzlar.yılanlar,hayvanlar daha bitmediler. Allah bu hainleri bildiği gibi yapsın.
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