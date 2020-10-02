İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi
Ankara ve Bursa'yı da kapsayan baskınlarda yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı.
Esenyurt'ta 3 taksi şoförünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından polis, İstanbul'un 3 ilçesindeki ruhsatsız taksi duraklarına sabah saatlerinde baskın düzenledi.
Esenyurt Meydanı'nda taksiciler arasında çıkan tartışma ile başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda 3 taksicinin hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İstanbul, Bursa ve Ankara'da özel harekat ekiplerinin desteğiyle ruhsatsız işletildiği tespit edilen taksi duraklarına yapılan baskında ekipler tarafından çalışanlar ve taksiler arandı.
Aramalarda çok silah ve kesici alet bulundu 18 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri aranan 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.