İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, hazine arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kendilerini üst düzey devlet görevlisi, jandarma personeli ve komutan olarak tanıtıp hazine arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilerin adreslerini tespit etti.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı ve M.A.Y. ve örgütün yöneticiliğini yaptığı öne sürülen C.B.T'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda hazine arazisine ait krokiler, mağdurlar adına düzenlenmiş senetler ve çok sayıda dolandırıcılık suçuna konu evrak ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin hazine arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle 43 kişiyi yaklaşık 850 bin lira dolandırdıkları belirlendi.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

- Jandarmadan uyarı

Jandarmadan konuya ilişkin yapılan uyarıda ise "Vatandaşlarımız her türlü taşınmaz ve taşınır mal işlemlerini e-devlet üzerinden veya ilgili kuruma bizzat başvurarak yapmaları, aracı kullanmamaları, çeşitli unvanlar kullanarak kendilerine yardımcı olabileceklerini belirten şahıslara itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir." denildi.