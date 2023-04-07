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Yerel İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
Yerel

İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-04-07 07:20:00 -
İstanbul merkezli 18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 18 ili kapsayan dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kentte 22 ilçedeki 88 adrese, haklarında gözaltı kararı verilen 153 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Adana, Diyarbakır, Van ve Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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