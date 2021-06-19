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Aktüel İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Aktüel

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 09:34:00 -
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 6’sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46'sı ise ihraç askeri öğrenci 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

 

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