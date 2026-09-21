İstanbul merkezli 13 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı.

88 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'göçmen kaçakçılığı', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Döviz girişi sağlanmadan işlem yapıldığı belirlendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgiler elde edildi. Başlatılan soruşturmada Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen kayıtlar, bilirkişi raporları ve MASAK analizleri diğer bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirildi.

İncelemelerde, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak gerçeği yansıtmayacak şekilde yapıldığı belirlendi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler tesis edildiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği tespit edildi.

Usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Bağcılar'daki otel ile 2 yata el konuldu

Operasyonda şüphelilere ait 78 ikamet adresi ve şirkette arama yapıldı. Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra 2 bin 11 taşınmaz, Bağcılar'da bulunan 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat, 42 banka hesabı ve 30 anonim şirkete el konuldu. Söz konusu şirketlere kayyım atandığı bildirildi.